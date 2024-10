Nintendo Switch con Switch Sports e 12 mesi di Switch Online al prezzo minimo storico su Amazon

Alcuni vogliono subito acquistare una nuova console, ma altri preferiscono di grand lunga aspettare la conclusione, così da poter recuperare un ampio parco titoli di qualità a prezzi più vantaggiosi. Se anche voi siete tra essi, allora sarete interessati alla promozione di Amazon Italia per un Nintendo Switch con il gioco Switch Sports preinstallato e 12 mesi di Switch Online per giocare online e per accedere a un catalogo di giochi e retroconsole a prezzo scontato. Con questa promozione pagate il 13% in meno rispetto al prezzo mediano. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo mediano indicato da Amazon è 288€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre ed è un ottimo modo per accedere alla console con già un bel gioco cooperativo e l'accesso all'online, a buon prezzo. Il pacchetto è venduto e spedito da Amazon.