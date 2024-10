Lords of the Fallen arriva al prezzo minimo storico su Amazon, con un super sconto

Tramite Amazon Italia è tornato allo stesso prezzo del Prime Day (con la differenza che ora la promozione è aperta a tutti, anche i non iscritti) Lords of the Fallen per PS5. Il gioco è al -64% rispetto al prezzo consigliato. Ricordiamo che il seguito è già previsto. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 69.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre e il gioco è venduto e spedito da Amazon. La versione digitale del gioco su PS Store costa di più, al momento, quindi questa è la miglior promozione possibile.

Che gioco è Lords of the Fallen

Parliamo di un gioco d'azione ispirato ai soulslike. Tecnicamente questo non è il primo capitolo del franchise, ma si tratta di un nuovo inizio che non tiene in considerazione il primo gioco: potete quindi partire da questo capitolo. La particolarità di questo gioco è che permette di passare da una versione del mondo all'altra, per trovare vie alternative per viaggiare. Inoltre, in caso di sconfitta semplicemente si cade nel mondo dei morti.

Lords of the Fallen permette anche di giocare completamente in cooperativa online senza alcun tipo di pause. Ci sono poi tanti contenuti aggiuntivi gratuiti con eventi delle community, per continuare a giocare.