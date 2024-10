Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è disponibile da oggi, come ricorda il trailer di lancio

Arriva anche il trailer di lancio di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed a ricordarci che il gioco è disponibile da oggi su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, riportando le celebri tartarughe sugli schermi in un nuovo videogioco dedicato.

Sviluppato da Outright Games e pubblicato da Paramount Game Studios, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è un gioco d'azione in terza persona che ci consente di esplorare varie ambientazioni nei panni dei protagonisti della serie, impegnati in una nuova ed epica missione attraverso varie zone di New York.

Ambientato all'indomani del film del 2023 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, nel gioco vediamo i quattro fratelli ninja tornare in azione per scoprire il mistero che si cela dietro un nuovo tipo di minaccia che sta seminando il caos a New York.