Il trailer di lancio di Age of Empires Mobile ci ricorda che ora è disponibile su iOS e Android

Come suggerisce il nome, si tratta di uno spin-off free-to-play della serie strategica realizzato da World's Edge e TiMi Studio ad hoc per gli schermi di smartphone e tablet , con una configurazione dei comandi ripensata per il touchscreen e altre modifiche alla formula di gioco classica.

Microsoft ha pubblicato il trailer di lancio di Age of Empires Mobile , che da ieri è finalmente disponibile per tutti i dispositivi mobile iOS e Android . Potrete guardare il filmato nel player sottostante, mentre poco più avanti trovate i link per scaricare l'app.

Dove scaricare Age of Empires Mobile

Come nella serie principale, potremo costruire il nostro impero e farlo prosperare impersonando uno a scelta tra decine di condottieri come Barbarossa, Dario il Grande, Hammurabi, Giovanna d'Arco e Leonida I. Non mancheranno ovviamente le guerre su larga scala, con campi di battaglia interattivi e con meteo dinamico, che influenzano in maniera sostanziale l'andamento degli scontri.

Inoltre, il gioco offre una serie di missioni giornaliere e settimanali che permettono di ottenere ricompense speciali e al contempo migliorare le proprie abilità strategiche, e la possibilità di affrontare altri giocatori in tutto il mondo tramite il multiplayer online. Se siete interessati, potrete scaricare gratuitamente Age of Empires Mobile per Android tramite Google Play Store a questo indirizzo, mentre la versione per iPhone e iPad si trova sull'App Store di Apple, a questo indirizzo.