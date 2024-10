Un adattamento mobile di Age of Empires da parte Tencent: cosa potrebbe mai andare storto? Purtroppo anche in questo caso non possiamo fare a meno di notare come i pregiudizi vengano perfettamente confermati, in quanto Age of Empires Mobile rappresenta un po' tutto quello che i fan della serie temevano all'annuncio di questo progetto: un classico strategico da smartphone dalla scarsa profondità e che punta fortemente sulle micro-transazioni, con una caratterizzazione che vorrebbe richiamare qualcosa della storica serie di Ensemble e World's Edge, ma si ritrova al massimo a rappresentarne una sorta di parodia. Già nei primi minuti di gioco è possibile capire come i timori di chi paventava la trasformazione di Age of Empires in un anonimo RTS fantasy dal gusto un po' gacha a matrice asiatica siano decisamente fondati, nell'introduzione della storia.

La serie non ha mai avuto grandi velleità documentaristiche, ma i riferimenti storici ne sono sempre stati un elemento fondante. Ritrovarsi in questo caso alla prese con l'affascinante e fortissima principessa guerriera Josephine che fugge da un impero (pseudo-romano, si direbbe) in macerie a causa di invasioni barbariche, per poi allearsi con Giovanna D'Arco e altri personaggi del genere per cercare una spada sacra e dare vita a una nuova era di prosperità è veramente un po' troppo distante dagli standard classici.

Se non altro, questo primo impatto mette subito le cose in chiaro e fa capire come questo gioco non sia destinato ai fan di Age of Empires, ma al pubblico abituato agli RTS mobile, che potrebbero trovare affascinante l'associazione con un titolo leggendario nel genere. Dobbiamo dunque anche tenere in considerazione questa particolare ottica nel valutare il gioco in questa recensione di Age of Empires Mobile.