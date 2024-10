Vesemir di The Witcher Stagione 4 cambierà attore: è ufficiale e c'è anche una spiegazione

Tramite un recente report, come vi abbiamo segnalato, è emerso che uno dei personaggi della serie TV di The Witcher ha cambiato attore. Parliamo di Vesemir , maestro Witcher che ha guidato il protagonista, Geralt di Rivia. Se inizialmente era un rumor, ora è stato confermato in modo ufficiale

I dettagli sugli impegni di Bodnia

È stato indicato che, molto semplicemente, vi era un conflitto tra gli impegni di Bodnia e le riprese della serie di Netflix. Il portavoce non ha precisato se la scelta di non continuare a lavorare con Netflix sia stata presa dall'attore oppure se la compagnia di streaming abbia di propria iniziativa deciso di non attendere Bodnia e di cambiare volto a Vesemir.

Le varie versioni di Vesemir: serie TV, anime e videogioco

Per quanto riguarda l'altro progetto di Bodnia, si tratta del film di Apple TV+, F1, diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) e interpretato da Brad Pitt, che veste i panni di un pilota di F1 che si è ritirato ma che ritorna per competere contro le più grandi star del mondo della Formula Uno.

Inizialmente non dovevano esserci problemi di registrazione per Bodnia, ma gli scioperi della Writers Guild of America and Screen Actors Guild hanno rimandato i lavori. Il film F1 ha poco tempo, in quanto le riprese devono avvenire durante i fine settimana del F1 Grand Pix, così da includere le reali gare nel film. Anche The Witcher ha fretta, visto che sta girando sia la quarta che la quinta stagione una dopo l'altro, dopo quattro mesi di pausa.

Vi segnaliamo infine che Liam Hemsworth, il nuovo Geralt di The Witcher, non aveva visto la serie né letto i libri ma era fan del gioco.