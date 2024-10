I pacchetti FIFA Ultimate Team sono gioco d'azzardo? La Corte Regionale Superiore di Vienna ha risposto

Secondo il giudice, i giocatori non acquistano i pacchetti FIFA Ultimate Team con l'intenzione di trarne profitto, ma solo per utilizzarli nel gioco. Per questo motivo, secondo la legge australiana, la mancanza di rischio economico non consente di considerarli un gioco d'azzardo . Inoltre, i pacchetti FUT non possono essere considerati separatamente dal gioco stesso, che non è un gioco d'azzardo ma un gioco di abilità.

Le parole di Electronic Arts sulla sentenza

Electronic Arts si è detta molto soddisfatta dell'esito e in un comunicato ha definito la sentenza "orientativa": "Questa è una decisione che segna una direzione da parte della Corte Regionale Superiore di Vienna e segue decisioni simili di primo grado emesse da altri tribunali austriaci negli ultimi mesi".

"Progettiamo i nostri giochi per offrire scelta, equità, valore e divertimento, e siamo soddisfatti delle conclusioni del tribunale secondo cui i pacchetti FIFA Ultimate Team non sono un gioco d'azzardo e che i giocatori in genere non li acquistano per trarne profitto, ma semplicemente come parte del gioco".

"EA continua a credere che gli acquisti opzionali in-game, se fatti bene, svolgano un ruolo importante nel dare ai giocatori la possibilità di scegliere come impegnarsi in un gioco. Questa sentenza riconosce giustamente che la spesa è sempre facoltativa e che la maggior parte dei giocatori sceglie di non spendere affatto".

Ecco infine un video di approfondimento sulla modalità Ultimate Team di EA Sports FC 25.