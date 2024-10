I display OLED fanno la fortuna di LG, ma le perdite sono comunque ingenti

LG Display ha pubblicato i risultati finanziari (non certificati) per il terzo trimestre del 2024, mostrando un fatturato di 6.821 miliardi di won coreani (circa 4,8 miliardi di euro), in aumento del 2% rispetto al trimestre precedente e del 43% rispetto allo stesso periodo del 2023.

La nuova strategia di LG Display

La riduzione delle perdite è dovuta al focus strategico sul business OLED, all'ottimizzazione dei costi e al miglioramento dell'efficienza operativa. I pannelli per TV hanno rappresentato il 23% del fatturato, mentre i pannelli per dispositivi IT (monitor, laptop e tablet) hanno contribuito per il 33%. I dispositivi mobili hanno generato il 36% dei ricavi, seguiti dal settore automobilistico con l'8%.

La fabbrica P10 di LG per Display OLED a Paju, in Corea del Sud

LG Display prevede di proseguire sulla strada della crescita, puntando sull'espansione del business OLED, sull'innovazione tecnologica e sull'efficienza operativa. Per quanto riguarda gli OLED per tablet, laptop e monitor, LGD afferma di essere "impegnata a rafforzare la sua leadership negli OLED Tandem" e di voler "stabilire un sistema di risposta efficiente come i modi per massimizzare l'infrastruttura di produzione in linea con il mutevole contesto di mercato". Questo non dice molto, ma potrebbe significare che LGD si sta avvicinando all'impegno di una nuova linea di produzione ottimizzata per i prodotti IT. A seguito della vendita dell'ultima linea LCD dell'azienda in Cina a TCL CSoT, potrebbe essere più facile finanziare la nuova linea AMOLED.

Per i pannelli OLED di grandi dimensioni, l'obiettivo è la crescita qualitativa e il miglioramento della redditività, in collaborazione con i clienti e con un'offerta di prodotti di fascia alta. Nel settore automobilistico, invece, intende rafforzare la sua presenza in tutti i segmenti, dalle auto tradizionali ai veicoli elettrici, puntando su tecnologie innovative come P-OLED, ATO e LCD LTPS di fascia alta.

Sung-hyun Kim, CFO e vicepresidente esecutivo di LG Display, ha commentato: "Stiamo continuamente migliorando le nostre performance concentrando le capacità aziendali sull'avanzamento della nostra struttura, sul miglioramento dei costi e sull'innovazione. Nonostante le incertezze del mercato, continueremo a migliorare le nostre performance concentrandoci sulla redditività".

