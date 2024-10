Il miglior display flessibile AMOLED non è Samsung né LG, ma cinese: arriva Q10 con prestazioni record

Gli smartphone del nuovo display

Il Q10 AMOLED debutterà su tre smartphone di fascia alta: OnePlus 13, OPPO Find X8, che pare avrà anche un pulsante simile al Camera Control di iPhone 16, e Vivo iQOO 13. Lo schermo in questione è un AMOLED LTPO da 6,8 pollici con risoluzione 3168x1440 (510 PPI) e refresh rate di 120Hz.

Il design di uno degli smartphone del nuovo display, l'OPPO Find X8

DisplayMate, azienda specializzata nella valutazione della qualità dei display, ha testato il Q10 AMOLED, definendolo il display per smartphone più performante di sempre. Il nuovo pannello di BOE ha stabilito o eguagliato 21 record di prestazioni, ottenendo per la prima volta il rating A++ di DisplayMate.

Tra i punti di forza del Q10 AMOLED, spiccano la più alta precisione del colore mai registrata (sia del bianco che dei colori assoluti), la luminosità di picco più elevata (800 nit al 100% APL) e la riflettanza più bassa (4,6%). Queste caratteristiche si traducono in un'esperienza visiva di altissimo livello, con immagini nitide, colori brillanti e un elevato contrasto, anche in condizioni di luce ambientale intensa.

L'arrivo del Q10 AMOLED dovrebbe quindi segnare un importante passo avanti nel campo dei display per smartphone, spingendo ulteriormente i limiti della tecnologia OLED. Sarà interessante vedere come questo nuovo display si comporterà nell'uso quotidiano e se riuscirà a mantenere le promesse di BOE in termini di prestazioni e durata.

