Il cosplay dell'androide C18 da Dragon Ball firmato da mee_10_10 è super

Dragon Ball in questo periodo è più popolare che mai, grazie al lancio di Dragon Ball: Sparking Zero, l'attesissimo picchiaduro 3D erede del filone Budokai Tenkaichi, e la nuova serie animata Dragon Ball Daima. Il franchise da sempre ha un grande ascendente anche nel panorama dei cosplayer, ad esempio oggi vi proponiamo un cosplay di C18 firmato da mee_10_10.

C18 è una dei letali cyborg creati dal malvagio Dottor Gelo per assassinare Goku, nemico giurato e rovina dell'organizzazione criminale Red Ribbon. Durante la saga di Cell viene introdotta come antagonista ma con il proseguire della storia diventa un'alleata dei Guerrieri Z, si sposa con Crilin, con cui ha una figlia di nome Marron. In Dragon Ball Super partecipa al Torneo del Potere a cui prendono parte i guerrieri più forti da tutti gli universi.