Age of Empires Mobile ha una data di uscita, disponibili le pre-registrazioni su iOS e Android

Come nella serie principale, il gioco ci permetterà di costruire il nostro impero e di far prosperare la nostra civiltà, impersonando uno a scelta tra decine di condottieri come Barbarossa, Dario il Grande, Hammurabi, Giovanna d'Arco e Leonida I , ognuno con caratteristiche individuali ben precise e sinergie da sfruttare per sconfiggere gli avversari.

Microsoft e gli sviluppatori di World's Edge e TiMi Studio hanno annunciato con un trailer la data di uscita Age of Empires Mobile . Lo spin-off realizzato ad hoc per dispositivi Android e iOS sarà disponibile a partire dal 17 ottobre 2024 .

Come la serie classica, ma su mobile

Non mancano le meccaniche classiche della serie con campi di battaglia immersivi, interattivi e condizionati dalle condizioni climatiche, il tutto riadattato e perfezionato per i controlli touch dei dispositivi mobile.

"Ci aspettiamo che i giocatori disorientino, ingannino e sorprendano i loro nemici attraverso un gameplay realistico e coinvolgente a tema medievale come quello di Age of Empires Mobile", ha dichiarato il capo del team TiMi Studios e direttore generale dello studio, Brayden Fan. "Abbiamo già visto alleanze formarsi e sgretolarsi durante il nostro playtesting durato diversi mesi. In tutto questo, i giocatori hanno dato prova di arguzia strategica, abile lavoro di squadra e passione in un modo completamente nuovo di vivere Age of Empires".

Se siete interessati, sono aperte da tempo le pre-registrazioni di Age of Empires Mobile. Potete registrarvi da qui per la versione Android su Google Play Store e da qui per iOS tramite App Store. A seconda dei giocatori che si iscriveranno al lancio tutti gli utenti otterranno ricompense varie, tra cui l'Eroe Cleopatra VII.