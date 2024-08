Il PlayStation Store propone delle offerte per il weekend in esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus

Tornano sul PlayStation Store le offerte del weekend riservate esclusivamente agli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, che includono centinaia di giochi e DLC per PS4 e PS5 a prezzi scontati.

Tra i giochi in promozione troviamo Star Wars Jedi: Survivor, che potrete fare vostro al prezzo di 35,99 euro, beneficiando di uno sconto del 35,99 euro. Sempre rimanendo in casa Electronic Arts, F1 24 è disponibile a 47,99 euro, con una riduzione del prezzo del 40%. Passando agli sportivi made in 2K, TopSpin 2K25 è in promozione con il 40% di sconto a 41,99 euro, mentre WWE 2K24 in versione Deluxe (include il Season Pass e pacchetti bonus) costa 59,99 euro anziché i canonici 99,99 euro.