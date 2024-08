PlayStation Store lancia le “Offerte di agosto” con migliaia di giochi PS4 e PS5 in sconto

Il PlayStation Store ha dato il via alle nuove promozioni delle "Offerte di agosto", che come al solito includono migliaia tra giochi e DLC per PS4 e PS5, per tutti i gusti e tasche. Vediamo alcuni degli sconti più interessanti.

Tra le offerte troviamo diverse esclusive PlayStation, come ad esempio Gran Turismo 7, al momento prezzato a 39,89 euro per la versione PS4 e a 49,59 euro per quella PS5, con uno sconto circa del 40% sul totale. Ghost of Tsushima: Director's Cut, invece, viene proposto a 39,99 euro per la versione crossgen per PS4 e PS5, con il 50% di sconto.