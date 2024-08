Sony ha annunciato i giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di agosto, scopriamo quali sono

Come ampiamente annunciato, Sony ha svelato la line-up dei giochi PS4 e PS5 di agosto 2024 per gli abbonati PlayStation Plus Extra e Premium. Saranno disponibili a partire dal prossimo martedì 20 agosto, per la gioia di tutti quelli che potranno scaricarli e giocarci prima della fine delle vacanze (se siete ancora scolari).

Prima di vedere le nuove aggiunte, è giusto ricordare che i giochi di PS Plus Extra e Premium rimarranno disponibili per gli abbonati alle due fasce superiori del servizio di Sony per il periodo in cui saranno nel catalogo del servizio, al contrario di quelli offerti ogni mese con l'abbonamento Essential, che rimangono degli utenti per sempre e sono fruibili finché è attivo l'abbonamento.