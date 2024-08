Witchfire annuncia con un trailer l'arrivo su Steam in accesso anticipato

Con The Wailing Tower gli autori di Witchfire hanno voluto inserire elementi di orrore cosmico all'interno dello sparatutto, tra profezie e maledizioni che si pongono come modificatori rispetto ai normali potenziamenti, andando ad aggiungere un ulteriore grado di sfida in concomitanza con alcuni miglioramenti del gameplay.

The Astronauts ha pubblicato un trailer che annuncia l'arrivo di Witchfire su Steam in accesso anticipato nel corso di quest'anno. Il gioco è ora presente con una pagina ufficiale sulla piattaforma Valve e gli utenti possono inserirlo nella loro lista dei desideri.

Uno sparatutto non adatto ai deboli di cuore

Come saprete, abbiamo giocato Witchfire lo scorso ottobre e siamo rimasti colpiti dal mix fra sparatutto, roguelike e soulslike confezionato per l'occasione da The Astronauts, team che ha esordito sul mercato con l'avventura narrativa The Vanishing of Ethan Carter.

Catapultati all'interno di un inquietante scenario dark fantasy, il nostro compito nel gioco è quello di controllare un abile cacciatore in cerca di redenzione, incaricato di eliminare un'orda di mostri infernali e soprattutto di uccidere una potente strega.

Forte della direzione creativa degli autori di titoli come Painkiller e Bulletstorm, Witchfire punta a offrire un gameplay sfaccettato e non lineare, in cui abilità ed esperienza risultano essenziali per il successo e i tentativi falliti si pagano profumatamente.

Già disponibile in accesso anticipato su Epic Games Store, il gioco debutterà nel corso di quest'anno anche su Steam, come annunciato dal trailer.