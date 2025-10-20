AWS down e malfunzionamenti in tutto il mondo: Canva, Perplexity, Clash Royale, Fortnite e altri servizi coinvolti

AGGIORNAMENTO: dopo aver individuato la causa principale, diversi servizi stanno tornando ad essere disponibili, seppur gradualmente. Nell'ultima ora sono stati riscontrati massicci malfunzionamenti per diversi servizi online e piattaforme, attualmente offline e non disponibili. Si tratta di diversi siti e piattaforme come Canva e Perplexity, ma in alcuni paesi sono coinvolti anche giochi come Roblox, Clash Royale, Brawl Stars e Fortnite. Ecco cosa sta succedendo.