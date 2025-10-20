AWS down e malfunzionamenti in tutto il mondo: Canva, Perplexity, Clash Royale, Fortnite e altri servizi coinvolti

AGGIORNAMENTO: dopo aver individuato la causa principale, diversi servizi stanno tornando ad essere disponibili, seppur gradualmente. Nell'ultima ora sono stati riscontrati massicci malfunzionamenti per diversi servizi online e piattaforme, attualmente offline e non disponibili. Si tratta di diversi siti e piattaforme come Canva e Perplexity, ma in alcuni paesi sono coinvolti anche giochi come Roblox, Clash Royale, Brawl Stars e Fortnite. Ecco cosa sta succedendo.
Internet down: Amazon Web Services smette di funzionare
A riportare i dati è downdetector, che mostra un'impennata di segnalazioni e malfunzionamenti per innumerevoli siti. Per ora non conosciamo la causa esatta di questa problematica, ma pare che AWS - Amazon Web Services - sia alla radice del problema. Si tratta infatti del servizio di cloud computing utilizzato da diverse piattaforme. Al momento in Italia si segnalano malfunzionamenti per Canva, sito di editing delle immagini, Snapchat, Perplexity, Roblox e Clash Royale.
Negli Stati Uniti la situazione è ancora più grave, con oltre 10.000 segnalazioni che riguardano molte altre piattaforme. Nel frattempo, sulla pagina health.aws.amazon.com sono stati pubblicati alcuni aggiornamenti.
Aggiornamenti ufficiali
Di seguito trovate gli aggiornamenti condivisi da Amazon:
- 9:11 - Stiamo indagando sull'aumento dei tassi di errore e delle latenze per diversi servizi AWS nella regione US-EAST-1. Forniremo un ulteriore aggiornamento nei prossimi 30-45 minuti
- 9:51 - Possiamo confermare un aumento dei tassi di errore e delle latenze per diversi servizi AWS nella regione US-EAST-1. Questo problema potrebbe anche influire sulla creazione dei casi tramite l'AWS Support Center o l'API di supporto. Stiamo lavorando attivamente per mitigare il problema e comprenderne la causa principale. Forniremo un aggiornamento tra 45 minuti, o prima se avremo ulteriori informazioni da condividere.
- 10:26 - Possiamo confermare tassi di errore significativi per le richieste effettuate all'endpoint DynamoDB nella regione US-EAST-1. Questo problema riguarda anche altri servizi AWS nella regione US-EAST-1. Durante questo periodo, i clienti potrebbero non essere in grado di creare o aggiornare i casi di supporto. I tecnici sono stati immediatamente coinvolti e stanno lavorando attivamente sia per mitigare il problema, sia per comprenderne appieno la causa principale.
- 11:01 - bbiamo identificato una potenziale causa principale dei tassi di errore per le API DynamoDB nella regione US-EAST-1. In base alla nostra indagine, il problema sembra essere correlato alla risoluzione DNS dell'endpoint API DynamoDB nella regione US-EAST-1. Stiamo lavorando su più percorsi paralleli per accelerare il ripristino. Questo problema riguarda anche altri servizi AWS nella regione US-EAST-1. Anche i servizi o le funzionalità globali che si basano sugli endpoint US-EAST-1, come gli aggiornamenti IAM e le tabelle globali DynamoDB, potrebbero riscontrare problemi.
L'articolo è in aggiornamento, quindi vi informeremo con tutte le novità al riguardo. Ulteriori dettagli dovrebbero arrivare tra poco, sperando che le problematiche possano essere risolte in tempi brevi. Nel frattempo, se riscontrate ulteriori problematiche o volete segnalarci eventuali miglioramenti, non esitate a dircelo nei commenti.