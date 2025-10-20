10

Fortnite non funziona e pare non sia l'unico: ci sono problemi con diversi giochi

Numerose segnalazioni indicano problemi con l'accesso a Fortnite, ma a quanto pare diversi siti e servizi online sono nella stessa situazione.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   20/10/2025
Stando a numerose segnalazioni degli utenti, Fortnite non funziona ma pare che non sia l'unico: ci sono problemi con diversi giochi e servizi online, e non è ancora chiaro a cosa sia dovuta questa situazione.

"Un'interruzione che interessa diversi servizi su internet sta causando problemi anche con l'accesso a Fortnite", si legge in un post del supporto tecnico del battle royale di Epic Games. "Stiamo indagando sulla situazione e vi forniremo aggiornamenti non appena avremo ulteriori dettagli."

Un messaggio del tutto simile è comparso sul profilo X di Palworld: "Al momento è in corso un'interruzione di rete globale che sta interessando molti giochi e sta causando problemi di connettività al multiplayer di Palworld. Ci scusiamo per il disagio."

Com'è possibile vedere su Downdetector, in effetti, sono davvero numerose le realtà interessate dagli attuali malfunzionamenti e in questo momento non ci sono dettagli in merito alle cause.

Situazioni imprevedibili

È passato in effetti parecchio tempo dall'ultimo down di Fortnite, sebbene in questo caso la situazione appaia generalizzata e legata a strumenti che funzionano in sinergia fra di loro, anche e soprattutto per gestire gli accessi alle applicazioni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Vedremo se nelle prossime ore assisteremo a una normalizzazione o se i problemi tenderanno ad aumentare, come peraltro pare stia accadendo negli Stati Uniti alla luce delle tantissime segnalazioni inviate dagli utenti.

