Resident Evil 0 Remake sarebbe in sviluppo da tempo per un report, da cui emergono dettagli sul gioco

Tra questi, secondo il report in questione ci sarebbe il motion capture che sarebbe partito già nel 2024, con nuovi interpreti per i personaggi del cast di questo capitolo.

In base a quanto riferito, il gioco sarebbe in lavorazione da alcuni anni con il nome in codice "Chamber", forse in riferimento al cognome della co-protagonista, Rebecca Chambers, con diversi elementi dello sviluppo già completati.

Il sito MP1ST sostiene di aver ricevuto prove da "fonti attendibili" ma non meglio specificate che Resident Evil 0 Remake esiste ed è in sviluppo da tempo presso Capcom, svelando anche alcuni dettagli sul nuovo gioco in arrivo all'interno della lunga serie horror.

Novità sulla trama e sul cast

Uno degli attori che avrebbe preso parte alle sessioni di registrazione per Resident Evil 0 sarebbe Jon McLaren, che ha interpretato Star Lord in Marvel's Guardians of the Galaxy uscito nel 2021, oltre ad alcuni ruoli in Far Cry 5.

In effetti, nel curriculum dell'attore compare un misterioso "Project Chamber" riferito a un "videogioco tripla A in arrivo", per il quale avrebbe interpretato un ruolo da protagonista con le registrazioni svolte presso il Beyond Capture Studios.

Quest'ultima è una compagnia specializzata in motion capture che effettivamente ha collaborato con Capcom in precedenza, anche per Resident Evil 4 Remake e Street Fighter 6, dunque i tasselli del puzzle potrebbero combaciare.

L'idea è che McLaren interpreti Billy Coen, il co-protagonista di Resident Evil 0 insieme a Rebecca Chambers.

Sono inoltre emersi alcuni dettagli della storia del remake, che potrebbero contenere lievi spoiler. Questa dovrebbe seguire in gran parte quella vista nell'originale, ma con alcune variazioni: per esempio, nella sezione iniziale del treno, sembra che il capotreno possa avere un ruolo più consistente e specifico, mentre nella versione originale la sua presenza era solo raccontata attraverso i documenti.

In Resident Evil 0 Remake questi avrebbe invece alcune scene in cui interagisce con Rebecca, e quest'ultima sembra abbia a che fare anche con un altro personaggio inedito, che non era presente nella versione originale.

Nonostante lo sviluppo sia in corso da tempo, l'uscita di Resident Evil 0 Remake potrebbe essere ancora lontana, con alcuni rumor che lo danno addirittura per il 2028, successivo al remake di Resident Evil Code Veronica di cui però non si sa praticamente nulla.

In ogni caso, prima di tutto arriverà Resident Evil Requiem, la cui uscita è fissata per il 27 febbraio 2026.