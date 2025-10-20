PC Game Pass da 3 mesi è in sconto su Instant Gaming: è come avere un mese gratis

Tramite Instant Gaming potete ottenere 3 mesi di PC Game Pass a prezzo ridotto. Invece di pagare 44,97€, potete spendere 29,27€, in pratica pagando poco meno di due mesi pur ottenendone tre. Il codice da noi indicato è per gli account europei. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . La cifra da noi indicata calcola già l'IVA , mentre il prezzo mostrato su Instant Gaming è pre-IVA fino a quando non raggiungete la pagina di pagamento finale.

Cosa è incluso con PC Game Pass

Con questa versione dell'abbonamento avete accesso ai più grandi benefici a Game Pass su computer, tramite l'app Xbox ufficiale. Potete infatti usare l'intero catalogo di giochi per PC, compresi i nuovi titoli pubblicati al D1. Ricordiamo poi che tutti i giochi prodotti da Xbox, come The Outer Worlds 2 e Call of Duty, sono direttamente parte di PC Game Pass.

Game Pass offre ogni mese molti nuovi giochi

Inoltre, l'abbonamento dà accesso a EA Play e tanti giochi di Ubisoft, oltre che una serie di bonus unici per free to play come League of Legends e Warzone. Con il servizio attivo è anche possibile ottenere degli sconti sui giochi che fanno parte dell'abbonamento, se li si vuole rendere propri per sempre.