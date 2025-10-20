PC Game Pass da 3 mesi è in sconto su Instant Gaming: è come avere un mese gratis

Tramite Instant Gaming potete ottenere 3 mesi di PC Game Pass a prezzo ridotto. Invece di pagare 44,97€, potete spendere 29,27€, in pratica pagando poco meno di due mesi pur ottenendone tre. Il codice da noi indicato è per gli account europei. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. La cifra da noi indicata calcola già l'IVA, mentre il prezzo mostrato su Instant Gaming è pre-IVA fino a quando non raggiungete la pagina di pagamento finale.
Cosa è incluso con PC Game Pass
Con questa versione dell'abbonamento avete accesso ai più grandi benefici a Game Pass su computer, tramite l'app Xbox ufficiale. Potete infatti usare l'intero catalogo di giochi per PC, compresi i nuovi titoli pubblicati al D1. Ricordiamo poi che tutti i giochi prodotti da Xbox, come The Outer Worlds 2 e Call of Duty, sono direttamente parte di PC Game Pass.
Inoltre, l'abbonamento dà accesso a EA Play e tanti giochi di Ubisoft, oltre che una serie di bonus unici per free to play come League of Legends e Warzone. Con il servizio attivo è anche possibile ottenere degli sconti sui giochi che fanno parte dell'abbonamento, se li si vuole rendere propri per sempre.