ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG, la recensione di un monitor QD-OLED da 500 Hz con tecnologia anti-flicker

L'ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG è un monitor premium da 27 pollici che punta forte su due aspetti chiave: fluidità estrema ed elevata qualità visiva . Offre infatti una frequenza di aggiornamento massima di 500 Hz e un tempo di risposta dichiarato di 0,03 ms (GTG). Il pannello è un QD-OLED con gamut DCI-P3 al 99% e supporto HDR True Black 500; integra poi l'Anti-Flicker 2.0 di ASUS, un algoritmo di compensazione della luminanza che promette di mitigare lo sfarfallio delle immagini quando si abilita il VRR. Questi valori lo rendono sulla carta uno dei monitor con risoluzione 1440p e alto refresh più interessanti sul mercato. Ma sarà così anche nell'uso reale? Seguiteci nella nostra recensione dell'ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG per saperne di più.

Caratteristiche tecniche del monitor ROG Strix OLED XG27AQDPG

Il ROG Strix OLED XG27AQDPG adotta un pannello QD-OLED da 26,5 pollici con risoluzione QHD (2560 × 1440). La diagonale effettiva leggermente inferiore ai 27″ standard non cambia l'esperienza d'uso, ma è un dettaglio da tenere presente per chi si aspetta dimensioni identiche a quelle di un tipico monitor da 27 pollici. Uno degli elementi più rilevanti è la frequenza di aggiornamento massima di 500 Hz, affiancata da un tempo di risposta dichiarato di 0,03 ms (GtG).

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG

Il pannello è quindi in grado di visualizzare fino a 500 fotogrammi al secondo, un valore raggiungibile solo con schede grafiche di fascia molto alta e in titoli competitivi. L'effettivo beneficio percepibile oltre i 360 Hz è soggettivo e dipende dalla sensibilità individuale e dal tipo di gioco, ma si tratta comunque di una delle soglie più elevate oggi disponibili sul mercato. Per darvi un'idea, modelli con caratteristiche simili sono il Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) e l'MSI MAG 272QP QD-OLED X50, che montano lo stesso pannello del monitor ASUS e hanno sostanzialmente lo stesso prezzo di listino, e il costosissimo Sony InZone M10S, che però ha un pannello W-OLED prodotto da LG che si ferma a 480 Hz. Il monitor supporta un ampio intervallo di refresh variabile (VRR), da 48 a 500 Hz, ed è certificato FreeSync Premium Pro, oltre che G-Sync compatible. A completare la gestione dell'immagine ci sono tecnologie proprietarie come il già citato OLED Anti-Flicker 2.0, che dovrebbe ridurre del 20% lo sfarfallio tipico dei pannelli OLED a frequenze variabili, e OLED Care Pro, una suite di funzioni di protezione contro il burn-in che include anche un sensore di prossimità: in questo modo lo schermo si oscura automaticamente quando l'utente si allontana.

Il monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG visto dal vivo

In termini di resa cromatica, l'XG27AQDPG copre il 99% dello spazio colore DCI-P3 a 10 bit, garantendo una riproduzione fedele e uniforme anche nei contenuti HDR, dove può vantare la certificazione VESA DisplayHDR 500 True Black (nonostante ASUS dichiari una luminosità di picco di 1.000 nits). La luminosità tipica dichiarata si aggira intorno ai 300 cd/m², un valore nella media per gli OLED, che offrono ottimo contrasto ma possono risultare meno incisivi in ambienti molto illuminati. Il rapporto di contrasto è naturalmente elevatissimo grazie allo spegnimento dei singoli pixel, un aspetto che favorisce la percezione di profondità nelle scene scure.

Gli ingressi del monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG

La dotazione di porte comprende una DisplayPort 1.4 (ma con compressione DSC per raggiungere il frame rate massimo) e due HDMI 2.1, oltre a un hub USB integrato. Non c'è invece un ingresso USB-C, che avrebbe permesso di collegare altri dispositivi direttamente al monitor. Il prezzo di listino dell'ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG è di 999€.

Scheda tecnica ASUS ROG Strix OLED XG27AQDPG