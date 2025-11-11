Dispatch si avvicina al gran finale con un trailer dedicato agli ultimi due episodi della serie

Dispatch è quasi arrivato al gran finale, che uscirà domani, 12 novembre, con il lancio degli episodi 7 e 8 della serie, destinati a rappresentare la conclusione della storia di Robert Robertson e compagni, o almeno di questa "prima stagione".
Vediamo dunque il trailer di lancio degli episodi 7 e 8 di Dispatch, che consentono anche di dare un'occhiata in anteprima a qualche breve frammento degli eventi che verranno narrati nella storia di questa ultima parte del gioco.
Da quello che possiamo vedere, sembra un finale ricco di tensione, come d'altra parte anche la conclusione dell'episodio 6 lasciava presagire, con il suo cliffhanger alquanto sconvolgente.
Un finale incandescente
Cerchiamo dunque di analizzare qualcosa di ciò che vediamo nel trailer qui sotto, considerando che potrebbe trattarsi di spoiler per chi non è ancora in pari con gli eventi degli episodi usciti finora.
La affermazioni di Robert e Blazer sembrano riferirsi a Chase e a quello che gli capita alla fine dell'Episodio 6, cosa che pare destinata a modificare l'assetto della situazione, con conseguenze su un personaggio in particolare.
Forse giudicata pienamente responsabile di quanto accaduto a Chase, Invisigal sembra finire nuovamente sotto accusa, ponendola in una situazione decisamente complicata, su cui probabilmente dovremo decidere qualcosa nel corso della storia.
Nel frattempo, la situazione a Torrance si fa critica e l'SDN è chiamato a dover risolvere una quantità soverchiante di casi. A questo punto attendiamo di vedere cosa succederà negli ultimi due episodi della serie.
Nel frattempo, abbiamo visto che una Stagione 2 di Dispatch è nei pensieri di AdHoc Studios, e che il gioco potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch e Xbox Series X|S.