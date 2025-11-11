Dispatch si avvicina al gran finale con un trailer dedicato agli ultimi due episodi della serie

Dispatch è quasi arrivato al gran finale, che uscirà domani, 12 novembre, con il lancio degli episodi 7 e 8 della serie, destinati a rappresentare la conclusione della storia di Robert Robertson e compagni, o almeno di questa "prima stagione".

Vediamo dunque il trailer di lancio degli episodi 7 e 8 di Dispatch, che consentono anche di dare un'occhiata in anteprima a qualche breve frammento degli eventi che verranno narrati nella storia di questa ultima parte del gioco.

Da quello che possiamo vedere, sembra un finale ricco di tensione, come d'altra parte anche la conclusione dell'episodio 6 lasciava presagire, con il suo cliffhanger alquanto sconvolgente.