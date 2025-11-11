0

Nintendo annuncia il prossimo arrivo di un nuovo set LEGO di The Legend of Zelda, forse su Ocarina of Time

C'è un nuovo set LEGO di The Legend of Zelda in arrivo: questa volta la questione è ufficiale e potrebbe riferirsi a elementi tratti da Ocarina of Time, a giudicare dal teaser.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   11/11/2025
Link e Zelda in versione LEGO

Nintendo ha appena pubblicato un breve teaser su quello che sembra essere un nuovo set LEGO dedicato a The Legend of Zelda e forse tratto da Ocarina of Time, a giudicare dagli elementi visibili nel breve video pubblicato con un messaggio su X.

"Ti rendi conto con chi hai a che fare?" Si legge nel messaggio, corredato dall'hashtag #LEGOTheLEgendofZelda e riferito evidentemente a un nuovo prodotto della serie LEGO The Legend of Zelda ancora inedito, ma con qualche indizio sparso nel breve video collegato.

In base a questi indizi viene da pensare che il set in questione sia riferito, in particolare, a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, il celebre capitolo della serie uscito su Nintendo 64 e rimasto uno dei più famosi in assoluto nel lungo franchise.

Gli indizi su Ocarina of Time

Ci sono vari elementi che possono essere tratti dal piccolo teaser, a partire dall'ombra che si vede emergere dal fondo della scena e che sembra proprio appartenere a Ganondorf, che potrebbe essere presente nel set.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Per il resto, vediamo ovviamente Link in primo piano al centro della scena, con una serie di fiammelle che lo circondano e la Principessa Zelda sullo sfondo, sfumata ma inconfondibile.

Un altro elemento che rimanda chiaramente a Ocarina of Time è inoltre la presenza di Navi, la piccola fata che sembra svolazzare subito accanto a Link, come altro personaggio distintivo di questo capitolo in particolare.

D'altra parte, che un nuovo set LEGO basato su The Legend of Zelda: Ocarina of Time fosse in arrivo era già emerso nelle voci di corridoio recenti, dopo il set del Grand Albero Deku arrivato l'anno scorso.

#Nintendo
