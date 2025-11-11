0

Prenota Metroid Prime 4: Beyond ad un prezzo eccezionale per il Single Day, non aspettare il Black Friday

Su AliExpress, oggi, in occasione del Single Day, è possibile effettuare il pre-order di Metroid Prime 4: Beyond ad un prezzo davvero speciale.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/11/2025
Metroid Prime 4
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Articoli News Video Immagini

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante: per gli utenti che utilizzeranno il coupon SDMULTI12 è previsto uno sconto di 12€ sull'acquisto di Metroid Prime 4: Beyond per un prezzo totale e finale d'acquisto di 57,39€. Puoi accedere alla promo direttamente tramite questo link.

Metroid Prime 4: Beyond è il nuovo capitolo della celebre saga Metroid, sviluppato da Retro Studios e che verrà pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch (1 e 2). Seguito diretto di Metroid Prime 3: Corruption (2007), il gioco rappresenta il ritorno di Samus Aran in un'avventura in prima persona, ricca di esplorazione e azione fantascientifica.

Ulteriori dettagli sul gioco

Annunciato per la prima volta all'E3 2017, il progetto era inizialmente affidato a Bandai Namco Studios Singapore, ma nel gennaio 2019 Nintendo ne annunciò il reset dello sviluppo, riportandolo nelle mani di Retro Studios, creatori originali della trilogia Prime, sotto la supervisione del produttore Kensuke Tanabe.

Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond

Dopo anni di silenzio, Metroid Prime 4: Beyond è tornato a mostrarsi nel Nintendo Direct di giugno 2024, con un nuovo trailer che ha riacceso l'entusiasmo dei fan. A marzo 2025, Nintendo ha confermato che il gioco sarebbe uscito entro l'anno, rivelando infine la data ufficiale di lancio: 4 dicembre 2025.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Prenota Metroid Prime 4: Beyond ad un prezzo eccezionale per il Single Day, non aspettare il Black Friday