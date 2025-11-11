Prenota Metroid Prime 4: Beyond ad un prezzo eccezionale per il Single Day, non aspettare il Black Friday

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante: per gli utenti che utilizzeranno il coupon SDMULTI12 è previsto uno sconto di 12€ sull'acquisto di Metroid Prime 4: Beyond per un prezzo totale e finale d'acquisto di 57,39€. Puoi accedere alla promo direttamente tramite questo link.

Metroid Prime 4: Beyond è il nuovo capitolo della celebre saga Metroid, sviluppato da Retro Studios e che verrà pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch (1 e 2). Seguito diretto di Metroid Prime 3: Corruption (2007), il gioco rappresenta il ritorno di Samus Aran in un'avventura in prima persona, ricca di esplorazione e azione fantascientifica.