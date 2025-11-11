Prenota Metroid Prime 4: Beyond ad un prezzo eccezionale per il Single Day, non aspettare il Black Friday

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante: per gli utenti che utilizzeranno il coupon SDMULTI12 è previsto uno sconto di 12€ sull'acquisto di Metroid Prime 4: Beyond per un prezzo totale e finale d'acquisto di 57,39€. Puoi accedere alla promo direttamente tramite questo link.
Metroid Prime 4: Beyond è il nuovo capitolo della celebre saga Metroid, sviluppato da Retro Studios e che verrà pubblicato da Nintendo per Nintendo Switch (1 e 2). Seguito diretto di Metroid Prime 3: Corruption (2007), il gioco rappresenta il ritorno di Samus Aran in un'avventura in prima persona, ricca di esplorazione e azione fantascientifica.
Ulteriori dettagli sul gioco
Annunciato per la prima volta all'E3 2017, il progetto era inizialmente affidato a Bandai Namco Studios Singapore, ma nel gennaio 2019 Nintendo ne annunciò il reset dello sviluppo, riportandolo nelle mani di Retro Studios, creatori originali della trilogia Prime, sotto la supervisione del produttore Kensuke Tanabe.
Dopo anni di silenzio, Metroid Prime 4: Beyond è tornato a mostrarsi nel Nintendo Direct di giugno 2024, con un nuovo trailer che ha riacceso l'entusiasmo dei fan. A marzo 2025, Nintendo ha confermato che il gioco sarebbe uscito entro l'anno, rivelando infine la data ufficiale di lancio: 4 dicembre 2025.