Samsung porta l’IA generativa su Bixby: arriva Vision AI Companion sulle televisioni

Samsung ha annunciato l'arrivo di una nuova versione del suo assistente virtuale Bixby, potenziata dall'intelligenza artificiale generativa, sui televisori della gamma 2025. La funzione, chiamata Vision AI Companion, è progettata per offrire un'esperienza interattiva e conversazionale, permettendo agli utenti di porre domande in tempo reale su ciò che appare sullo schermo e ottenere risposte immediate e contestuali.

Annunciato per la prima volta durante l'IFA 2025, Vision AI Companion è ora in fase di distribuzione globale con supporto a 10 lingue. Questa nuova versione di Bixby consente di chiedere, ad esempio, "Chi è quell'attore?", ma va ben oltre l'informazione visiva: può fornire consigli di viaggio, ricette, suggerimenti su ristoranti locali e raccomandazioni di film o serie TV.