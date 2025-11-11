Samsung porta l’IA generativa su Bixby: arriva Vision AI Companion sulle televisioni

Samsung ha annunciato l'arrivo di una nuova versione del suo assistente virtuale Bixby, potenziata dall'intelligenza artificiale generativa, sui televisori della gamma 2025. La funzione, chiamata Vision AI Companion, è progettata per offrire un'esperienza interattiva e conversazionale, permettendo agli utenti di porre domande in tempo reale su ciò che appare sullo schermo e ottenere risposte immediate e contestuali.
Annunciato per la prima volta durante l'IFA 2025, Vision AI Companion è ora in fase di distribuzione globale con supporto a 10 lingue. Questa nuova versione di Bixby consente di chiedere, ad esempio, "Chi è quell'attore?", ma va ben oltre l'informazione visiva: può fornire consigli di viaggio, ricette, suggerimenti su ristoranti locali e raccomandazioni di film o serie TV.
Com'è strutturata la nuova IA per le TV Samsung?
Il cuore del sistema è un modello di IA generativa multimodale, sviluppato in collaborazione con Microsoft Copilot e Perplexity, che permette una comprensione naturale del linguaggio e una gestione fluida dei follow-up, cioè delle domande di approfondimento poste nella stessa conversazione.
A differenza degli assistenti vocali tradizionali, Vision AI Companion combina testo, voce e immagini per offrire risposte visivamente integrate, direttamente sullo schermo del TV. Samsung ha sottolineato che questa tecnologia rappresenta un passo chiave nella strategia IA dell'azienda, con l'obiettivo di trasformare il televisore nel vero centro dell'esperienza domestica intelligente
Ulteriori funzioni di la nuova IA delle TV Samsung
Oltre alla conversazione interattiva, Vision AI Companion fungerà anche da hub per altre funzionalità basate su intelligenza artificiale, come l'ottimizzazione automatica dell'immagine, la traduzione in tempo reale e il riconoscimento di contenuti visivi.
Poiché Samsung non dispone di una linea dedicata di smart speaker, i televisori diventano il principale strumento attraverso cui l'azienda può portare Bixby e l'IA generativa nelle case degli utenti, insieme ad altri elettrodomestici connessi come frigoriferi e lavatrici. Con Vision AI Companion, Samsung mira a ridefinire l'interazione tra spettatore e schermo.