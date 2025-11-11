Record of Ragnarok: Stagione 3 ha una data di uscita su Netflix, annunciata con un trailer

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di Record of Ragnarok: Stagione 3 che annuncia la data di uscita di questa nuova parte dell'anime, in arrivo il 10 dicembre nel catalogo del servizio streaming anche in Italia, in base a quanto possiamo vedere.
La terza stagione della serie vede l'arrivo del nuovo regista Koichi Hatsumi a dirigere la nuova mandata di episodi, già director di Tokyo Revengers e Deadman Wonderland, tra gli altri, per una produzione che sembra essere di notevole livello anche in questo caso.
Il tutto è affidato ancora una volta a Yumeta Company e MARU Animation, studi già responsabili delle stagioni precedenti, di cui questa si presenta dunque in diretta continuità, al di là del cambio di regista che non dovrebbe tuttavia modificare più di tanto l'assetto generale.
Una nuova dose di combattimenti folli
Il trailer, come da tradizione, promette degli scontri veramente epici, tra personaggi di spicco in grado di creare contrasti alquanto spettacolari, promettendo veramente grandi cose per questa terza stagione.
Anche in questo caso, il cast si arricchisce di alcuni elementi veramente incredibili tra divinità, personaggi storici, mitologici e di fantasia.
La Stagione 3 di Record of Ragnarok vedrà l'arrivo di Nikola Tesla, il Re spartano Leonida, Qin Shi Huang, Hades, Beelzebub e anche il dio Apollo, tanto per dare un'idea del mistone di suggestioni e figure che vedremo scontrarsi nelle arene di questa nuova parte della serie.
Insomma, possiamo aspettarci veramente grandi cose anche da questa nuova mandata di episodi, in arrivo il 10 dicembre su Netflix.