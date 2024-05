L'intera Hyrule di The Legend of Zelda Breath of the Wild è stata ricreata in LEGO

Creatività e LEGO sono due parole che vanno di pari passo, ma un utente di Reddit chiamato non a caso Linky ha condiviso una creazione che ha dell'incredibile: l'intera Hyrule di The Legend of Zelda Breath of the Wild ricreata in versione LEGO.

Il creativo ha pubblicato una serie di immagini della sua creazione digitale tramite Rebrickable. Nei commenti su Reddit spiega che per il momento non ha ancora creato le istruzioni per realizzare questa creazione, ma ha intenzione di farlo più avanti.

In totale per realizzare questo set servirebbero 14.795 pezzi. Secondo Linky, il prezzo medio di un pezzo è di 10 cent, ma bisogna considerare che vi sono una serie di pezzi rari più costosi, quindi ritiene che dovendo veramente creare questo set LEGO di The Legend of Zelda servirebbero circa 2100 dollari.

Se poi fosse un vero set su licenza con tutti i pezzi in una scatola, il prezzo sicuramente aumenterebbe. In altre parole, non è una creazione facilmente abbordabile in ogni caso.