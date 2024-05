Nintendo Switch: fine del supporto al social X dal prossimo mese

Il supporto cesserà a partire dal 10 giugno 2024 , data in cui i possessori della console ibrida non potranno più pubblicare immagini e video su X partendo dall'album della console e non potranno inoltre più invitare richieste d'amicizia su X.

Nintendo ha annunciato con un post su X la fine del supporto per lo stesso social network su Nintendo Switch a partire dal mese prossimo. Per chi non lo conoscesse, X è il nome dato dalla nuova proprietà guidata da Elon Musk al ben più noto Twitter.

L'impatto sui giochi

Alcuni giochi saranno colpiti dalla fine del supporto

Nella pagina di supporto ufficiale di Nintendo, viene spiegato che "La funzione di pubblicazione di screenshot e video su X (precedentemente Twitter) dall'Album nel menu HOME di Nintendo Switch diventerà non disponibile," aggiungendo poi che lo stesso servizio rimarrà intoccato per quanto riguarda Facebook.

Sarà resa indisponibile anche la possibilità di pubblicare immagini di Super Smash Bros. Ultimate dall'Album nel menu HOME di Nintendo Switch su Smash World, nell'applicazione per dispositivi smart di Nintendo Switch Online.

In Splatoon 3, invece, le funzioni di pubblicazione saranno adattate, ossia quando si vorrà pubblicare qualcosa partendo dalla cassetta delle lettere in Splatsville, Inkopolis Plaza o Inkopolis Square, non ci sarà più la possibilità di farlo su X. In questo caso sarà tagliata anche la possibilità di farlo su Facebook, con i dati che saranno inviati direttamente ai server di Nintendo. In questo modo le immagini pubblicate dai minori di 13 anni diventeranno invisibili agli altri. Le immagini create per i post saranno copiate nell'Album nel menu HOME della console e saranno trasferibili a un dispositivo smart via rete wireless o a un PC tramite cavo USB. Qualcosa di simile avverrà anche con Splatoon 2.

Difficile dire quanti possessori di Nintendo Switch usassero questa funzione. Immaginiamo non molti, visto che la casa di Mario ha deciso di tagliarla completamente. Vedremo se tornerà con Nintendo Switch 2.