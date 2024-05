Roblox: lanciato Netflix Nextworld, un parco digitale a tema One Piece, Stranger Things e non solo

Netflix ha lanciato Nextworld, una nuova esperienza gratuita di Roblox sotto forma di parco digitale a tema con i film e le serie tv di maggior successo della piattaforma, da One Piece a Stranger Things, da Cobra Kai a Rebel Moon.

Netflix Nextworld al momento è disponibile sotto forma di accesso anticipato all'interno del gioco. A questo link potrete accedere alla pagina dedicata sul sito ufficiale di Roblox. Il parco è praticamente un hub da cui i giocatori possono accedere a varie aree tematiche basate sulle produzioni disponibili su Netflix, che a loro volta collegano a un gioco di Roblox in beta.

I titoli di lancio sono Stranger Things: Escape from Hawkins High, One Piece: East Blue Brawls e Rebel Moon: Outskirts Battles, con altri che si dovrebbero aggiungere in futuro. Sono disponibili anche dei mini giochi basati su Cobra Kai e Is it Cake? Dolci Impossibili. Ogni mondo è guidato da un "guardiano", come ad esempio Dustin da Stranger Things, Luffy da One Piece e Jimmy da Rebel Moon.