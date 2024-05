Gli indie vendono di più su Nintendo Switch perché ha un'utenza aperta ai giochi interessanti

I giochi indie, al pari di AAA, AA e qualsiasi altra categoria, possono avere successo o meno. Spesso vendono e anche molto, ma esattamente su quali piattaforme vendono di più? Parlando delle console, secondo il co-fondatore di Devolver Digital Nigel Lowrie i giochi indie vendono di più su Nintendo Switch che su altre piattaforme.

Il motivo, a suo dire, è legato al fatto che Nintendo ha coltivato una utenza che è più "aperta a concetti interessati" e a giochi più piccoli. Non si tratterebbe quindi solo di una questione hardware (Nintendo Switch è perfetta per giocare in mobilità ad esempio) ma più di mentalità e cultura videoludica.

Il suo commento viene da una intervista tenuta alla GDC con GamesIndustry.biz. A Lowrie è stato chiesto cosa ne pensa dell'attuale stato dell'industria videoludica e su quanto sta accadendo ultimamente. Chiaramente parliamo dei licenziamenti, delle chiusure di interi team (come i recenti di Xbox o quelli di PlayStation) e del fatto che i giochi più grandi e live service sembrano avere la massima priorità per molti editori.