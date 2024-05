GeForce Now: Honkai Star Rail e Super Market Simulator tra le novità della settimana

Tra le novità troviamo Honkai: Star Rail Honkai: Star Rail , il GDR free-to-play dagli autori di Genshin Impact, l'avventura felina Little Kitty, Big City Little Kitty, Big City (ora disponibile anche per gli abbonati a Xbox Game Pass), il simulatore Supermarket Simulator. Vediamo l'elenco completo:

Tante altre novità per il mese di maggio

Da ora Little Kitty, Big City è compatibile con GeForce Now

Come confermato in precedena da NVIDIA, GeForce Now accoglierà in totale ben 24 giochi a maggio. Alcuni sono stati resi disponbili la scorsa settimana, come ad esempio Gray Zone Warfare, MotoGP 24 e INDIKA, mentre altri arriveranno nelle prossime, tra cui segnaliamo The Rogue Prince of Persia (14 maggio) e Crown Wars: The Black Prince.

Vi ricordiamo che GeForce Now è un servizio di cloud gaming in abbonamento di NVIDIA, grazie al quale gli iscritti possono giocare ai titoli della loro libreria sfruttando la potenza dell'hardware tramite la rete, senza preoccuparsi di configurazioni o altro.

Sono disponibili tre fasce di abbonamento, da quella gratuita che permette di giocare con una configurazione base per massimo un'ora a sessione; salendo di livello troviamo il piano Priority da 10,99 euro mensili, che permette di giocare in 1080p e 60 fps con ray tracing e senza pubblicità. Arriviamo infine all'abbonamento Ultimate da 21,99 euro al mese, che consente di giocare su un sistema basato sulla prestante RTX 4080 fino alla risoluzione 4K e framerata fino a 120 fps, senza alcun tipo di pubblicità e con un abbondante limite di 8 ore per sessione di gioco.