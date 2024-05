Jurassic World Evolution: Frontier Developments annuncia un nuovo gioco

"Il nostro franchise di giochi Jurassic World Evolution ha messo in luce la grande competenza creativa e tecnica nei giochi (gestionali) e la forza della nostra strategia di selezione, sviluppo, lancio e cura del genere. Non vedo l'ora di fornire ulteriori informazioni sui nostri entusiasmanti piani per il franchise in futuro".

"Siamo lieti di annunciare che stiamo sviluppando un terzo gioco di Jurassic World per estendere il nostro rapporto di collaborazione con Universal Products & Experiences per il nostro franchise di giochi più venduto", ha detto Jonny Watts, amministratore delegato di Frontier Developments.

È bene precisare il nuovo gioco non sarà necessariamente intitolato "Jurassic World Evolution 3" , visto che ufficialmente non viene mai menzionato un titolo simile e si parla solo di un "terzo gioco di Jurassic Park" di genere gestionale realizzato da Frontiers Developments per espandere questa serie.

Non solo Jurassic World, Frontier Developments ha in programma altri due gestionali

Un parco pieno di grossi animali feroci dai denti aguzzi, cosa potrà mai andare storto?

Per chi non conoscesse la serie, in Jurassic World Evolution i giocatori devono costruire parco a tema dinosauri dei propri sogni e assicurarsi che tutto funzioni senza intoppi. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Jurassic World Evolution 2recensione di Jurassic World Evolution 2, disponibile dal 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Frontier Developments ha inoltre dichiarato che intende pubblicare un nuovo gestionale all'anno. Tra questi c'è un gioco non ancora annunciato, tratto da una IP proprietaria, attualmente in programma per l'anno fiscale 2025, che va dall'1 giugno 2024 al 31 maggio 2025. Seguirà il sopracitato titolo della serie Jurassic Park Evolution l'anno successivo e un terzo gioco ancora da svelare previsto per l'anno fiscale 2027, quindi entro il 31 maggio 2027.