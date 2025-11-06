Un giocatore PC di Battlefield 6 ha scoperto come disattivare il cross-play con PS5 e Xbox Series X e S

Un giocatore PC di Battlefield 6 ha scoperto un metodo che consente di disattivare il cross-play con le versioni Xbox Series X e S e PlayStation 5. Si tratta di un'opzione non disponibile di default, per quanto richiesta da molti. Il problema, nel caso, è che usando questo trucco si rischia di finire in lobby piene di bot.

Come fare

Giochi come Call of Duty e Battlefield consentono spesso agli utenti PlayStation e Xbox di disattivare il cross-play, principalmente perché la maggior parte dei cheater si trova su PC; tuttavia, i giocatori PC spesso non hanno la possibilità di fare lo stesso e devono arrangiarsi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

I giocatori PC chiedono di poter disattivare il cross-play pricipalmente per evitare di essere abbinati a utenti con controller, poiché non considerano corretta la mira assistita. Per risolvere la questione in Battlefield 6, Otto Boström, giocatore professionista di Apex Legends e Overwatch noto come Ottr, ha scoperto un modo per modificare i file di gioco e disattivare il crossplay su PC.

In un post su X, Ottr ha spiegato che i giocatori possono andare nella cartella documents/battlefield 6/settings/steam/PROFSAVE_profile e aggiungere la seguente riga di testo:

GstGameplay.CrossPlayEnable 0

Ottr ha poi spiegato che, trattandosi di un metodo poco conosciuto, chi lo utilizza avrà probabilmente delle lobby piene di bot. L'unico modo per rimediare è che più persone possibili adottino il trucco.

Di nostro evidenziamo il fatto che l'operazione richiede l'applicazione di una modifica non supportata dagli sviluppatori. Quindi, va fatta a vostro rischio e pericolo.