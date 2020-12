Animal Crossing: New Horizons avrà aggiornamenti e novità anche durante il 2021

Animal Crossing: New Horizons è ormai un vero e proprio fenomeno di costume, avendo raggiunto un successo globale impressionante e Nintendo ha intenzione di proseguire con il supporto attraverso aggiornamenti e novità anche nel corso di tutto il 2021, a quanto pare.

Nel corso di un'intervista al presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, pubblicata da Polygon, l'executive ha parlato anche di Animal Crossing: New Horizons, spiegando come il gioco abbia raggiunto risultati "ben oltre le aspettative". La compagnia si aspettava che andasse bene ma non che diventasse un vero e proprio fenomeno culturale come quello a cui stiamo assistendo in questi mesi.

Bowser ha riferito che gli sviluppatori hanno fatto un lavoro eccelso nella costruzione dell'universo di gioco, ma è probabile anche che una combinazione di fattori legata anche alla tempistica di rilascio abbia favorito l'avvicinamento ad Animal Crossing: New Horizons anche di giocatori che non conoscevano la serie, rimanendone fortemente affascinati.

In ogni caso, alla domanda sulla possibilità di vedere un supporto continuativo attraverso novità anche per il 2021, il presidente di Nintendo of America ha risposto "lo vedremo continuare sicuramente", anche per il prossimo anno. Questo non dovrebbe riguardare semplicemente una riproposizione ciclica degli stessi eventi stagionali, ma anche supporto effettivo e novità inedite nel corso del 2021, allungando così sensibilmente il ciclo vitale del gioco per Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons, considerato il fenomeno Nintendo che ha cambiato il 2020 (virtuale) è stato inserito dalla redazione nei 10 migliori giochi del 2020, tra cui verrà poi eletto il gioco dell'anno.