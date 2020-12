Resident Evil 3, una Jill Valentine vera e conturbante nel cosplay di Azami

La Jill Valentine originale di Resident Evil 3 viene messa in scena in maniera incredibilmente fedele nel cosplay di Azami, che reinterpreta il personaggio alla perfezione.

Resident Evil 3 ha visto di recente l'uscita di un remake secondo il nuovo stile di Capcom, che ha modificato sensibilmente i connotati grafici del gioco e anche dei suoi personaggi principali, compresa la protagonista Jill Valentine.

Oltre alle modifiche profonde effettuate sugli scenari e sugli elementi di gameplay, in linea con la rivoluzione effettuata con il remake di Resident Evil 2, la nuova Jill si è presentata in maniera decisamente diversa da quella tradizionale, partendo da una differente modella come base per la costruzione di volto e corpo e cambiando anche l'abbigliamento.

Il cosplay di Asami.san.1110 recupera invece lo stile classico di Jill Valentine, con tanto di abbigliamento da sera ben poco consono al combattimento contro gli zombie ma considerato ormai classico e tradizionale, preferito da molti fan della serie e del personaggio in questione, che apprezzeranno probabilmente questa interpretazione da parte della cosplayer.

