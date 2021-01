The Last of Us 2, il cosplay di Ellie di Molzenna è da GOTY

The Last of Us 2 non viene esplorato spesso dai cosplayer, forse anche perché non segue propriamente gli schemi che sono diventati standard per i personaggi da interpretare, ma il cosplay di Ellie da parte di Molzenna risulta veramente interessante.

La cosplayer si è cimentata a più riprese sulla protagonista del gioco e la particolarità del suo cosplay è il fatto di basarsi proprio su The Last of Us Parte 2, mentre in diversi casi è possibile invece trovare i protagonisti del primo capitolo. Vediamo dunque una Ellie più grande e adulta ma anche alquanto determinata al combattimento.

Oltre alla riproduzione accurata del costume, la particolarità della cosplayer russa è anche il fatto di cercare spesso una buona ricostruzione delle ambientazioni, come vediamo in questo caso in cui per il phtoshoot ha accuratamente scelto anche uno scenario che richiama le ambientazioni post-apocalittiche del gioco Naughty Dog.

Avevamo visto Molzenna già in azione con l'ottimo cosplay di Judy da Cyberpunk 2077, anche in quel caso avevamo strato ottime capacità interpretative. Per quanto riguarda gli altri cosplay pubblicati di recente, ricordiamo Goku al femminile da miyu_ameya e Asuka firmato Shirogane-sama.