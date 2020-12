Cyberpunk 2077, Judy prende vita nel cosplay di Molzenna

Cyberpunk 2077 sta scalando velocemente la classifica dei giochi più gettonati da parte di cosplayer femmine e maschi, grazie al suo cast di personaggi decisamente variopinti e carismatici, come possiamo vedere in questa Judy che prende veramente vita nel cosplay di Molzenna.

Judy Alvarez è uno dei personaggi più in vista di Cyberpunk 2077, una sorta di vera e propria pin-up per il gioco, anche se il suo stile sbarazzino è ben lontano da quello di molti altri personaggi femminili di videogiochi, per non parlare del fatto che sarà alquanto difficile conquistarla dal punto di vista romantico nel caso in cui abbiate scelto un personaggio maschile.

In ogni caso, Judy resta un personaggio molto affascinante, sia come aspetto che dal punto di vista caratteriale nonché per le sue capacità specifiche: si tratta infatti duna Techie, un tecnica dei Moxes specializzata nella gestione della braindance, che in Cyberpunk 2077 può essere trovata nei pressi di Lizzie's Bar.

Il cosplay di Molzenna riesce a catturare molto bene lo spirito alquanto ribelle ma anche riflessivo di Judy, non solo replicandone in maniera molto accurata l'aspetto fisico, i tatuaggi e gli abiti ma anche come sguardo e conformazione del volto.

