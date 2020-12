Pokémon Diamante e Perla remake in arrivo? Un tweet del director alimenta le voci

Pokémon Diamante e Perla potrebbero tornare in forma di remake, questo è quanto circola nelle voci di corridoio, ulteriormente alimentate da un tweet del director di Game Freak che può essere visto come un indizio in questo senso, anche se molto vago.

A dire il vero non è facile vedere nel messaggio di auguri per il nuovo anno da parte di Junichi Masuda un vero e proprio indizio di qualcosa, ma i fan si appellano ai minimi particolare e l'immagine mostrata nel tweet basta e avanza: vi si vede una serie di pupazzi di Psyduck posti di fronte a un altro, come a bloccare il passaggio.

Gli appassionati di vecchia data vi ci vedono una citazione da un momento particolare di Pokémon Diamante, quando un gruppo di Psyduck bloccano il passaggio al protagonista ponendosi nella tipica posizione da mal di testa. Tanto basta per rinfocolare l'idea che Pokémon Diamante e Perla remake possano essere in arrivo.

In effetti l'idea non è proprio campata per aria: Nintendo e Game Freak hanno seguito finora un percorso cronologico basato sulle generazioni per proporre i remake di vari capitoli sul mercato. Potrebbe essere giunto il momento di proporre un remake della quarta generazione della serie, ovvero appunto Pokémon Diamante e Perla, i primi capitoli a uscire su Nintendo DS nel 2006.

Ricordiamo infatti che la linea dei remake è iniziata con Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia nel 2004 che hanno riproposto la prima generazione, poi abbiamo visto Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver nel 2009 a riproporre la seconda generazione e poi Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha per la terza generazione. La linea si è interrotta con l'arrivo di Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! su Nintendo Switch che hanno invece ripreso la prima generazione di nuovo, ma resta l'idea che il prossimo remake possa essere Pokémon Diamante e Perla e che questo possa arrivare su Nintendo Switch.

Considerando che il 2021 corrisponde peraltro al 25esimo anniversario dei Pokémon, è possibile che l'occasione venga sfruttata per lanciare un'operazione del genere.