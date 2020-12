Monster Hunter Rise, due spot pubblicitari con mostri in video

Monster Hunter Rise torna a farsi vedere con due trailer che sono in effetti degli spot pubblicitari costruiti per la TV giapponese, nei quali possiamo vedere qualche secondo d'azione e in particolare alcuni mostri presenti e altre caratteristiche del gioco, oltre a una visione degli shop nel tweet riportato sotto.

I trailer sono dunque due spot pubblicitari per la TV che seguono la classica impostazione dei 30 secondi o dei 15 secondi, offrendo dunque delle veloci occhiate al gioco Capcom in arrivo per Nintendo Switch, che d'altra parte non ha bisogno di particolari presentazioni, specialmente in Giappone.

In ogni caso, nei trailer è possibile vedere qualcosa del gioco in questione, da panoramiche sull'ambientazione, in questo caso dal gusto spiccatamente orientaleggiante, a scene di combattimento che consentono di vedere alcune armi e mostri presenti all'interno di Monster Hunter Rise, sebbene il tutto in pochi secondi di tempo.

Interessante anche il tweet riportato qui sotto, che mostra invece un veloce approfondimento sugli shop presenti nel gioco, ovvero gli immancabili negozi nei quali comprare oggetti, armi ed equipaggiamenti, per il cacciatore e il Palico, anche questi legati allo stile particolare adottato dal nuovo capitolo.

Di Monster Hunter Rise abbiamo visto di recente anche due video su Great Sword e Switch Axe, mentre il gioco risulta essere il più atteso dai giapponesi, secondo la tipica classifica di Famitsu.