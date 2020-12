Monster Hunter Rise è il più atteso dai giapponesi: l'intera classifica di Famitsu

È ancora una volta il momento di scoprire la lista dei giochi più attesi dai lettori giapponesi tramite Famitsu. Il 2020 è praticamente concluso ed è ora tempo di pensare ai giochi del 2021. A ottenere la prima posizione è Monster Hunter Rise di Capcom, esclusiva Nintendo Switch. La classifica è però molto più lunga.

Ecco l'intera classifica dei giochi più attesi dei fan giapponesi:



[NSW] Monster Hunter Rise - 753 voti [PS4] Tales of Arise - 749 voti [PS5] Final Fantasy XVI - 692 voti [PS5] Resident Evil Village - 548 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 477 voti [NSW] Rune Factory 5 - 426 voti [NSW] Bravely Default II - 384 voti [NSW] Shin Megami Tensei V - 376 voti [NSW] Bayonetta 3 - 357 voti [NSW] Ushiro - 252 voti [NSW] New Pokemon Snap - 214 voti [PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan - 177 voti [PS5] Gran Turismo 7 - 172 voti [PS5] Pragmata - 170 voti [PS4] Elden Ring - 162 voti [NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town - 156 voti [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139.... - 146 voti [PS4] Anonymous;Code - 143 voti [PS4] The Idolmaster: Starlit Season - 129 voti [PS5] Scarlet Nexus - 106 voti [PS4] R-Type Final 2 - 103 voti [NSW] Disgaea 6 - 99 voti [PS5] Balan Wonderworld - 95 voti [NSW] Anonymous;Code - 92 voti [PS5] Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re Verse - 90 voti [PS5] Ratchet & Clank: Rift Apart - 87 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink - 85 voti [PS4] Dynasty Warriors 9: Empires - 83 voti [PS4] Maglam Lord - 80 voti [PS4] Wing of Darkness - 77 voti

Come potete vedere, nelle prime posizioni ci sono molti grandi nomi come Final Fantasy 16, Resident Evil Village e il seguito, per ora senza nome ufficiale, di Breath of the Wild. Quali sono i vostri giochi più attesi del 2021?

Infine, vi ricordiamo che, se sperate nell'arrivo di Monster Hunter Rise anche su PC, dovete saper che Nintendo ha pagato una bella cifra per l'esclusiva.