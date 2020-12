Epic Games Store: Defense Grid è il gioco gratis PC del 20 dicembre

Epic Games Store ha svelato il nuovo gioco gratis PC di oggi, domenica 20 dicembre 2020: si tratta di Defense Grid: The Awakening, un gioco strategico in stile tower defense sviluppato da Hidden Path Entertainment.

Il primo gioco gratis dell'Epic Games Store era stato Cities Skylines, mentre a seguire sono arrivati Oddworld: New 'n' Tasty e successivamente The Long Dark.

Per riscattare Defense Grid: The Awakening gratuitamente andate sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store e reclamatelo.

Ecco la descrizione del gioco:

Defense Grid: The Awakening è un gioco strategico in cui posizioni fortificazioni difensive (torri) per impedire agli alieni invasori di rubare i tuoi nuclei energetici. Sta a te selezionare le torri, posizionarle e agire in tempo per proteggere al meglio la tua base.

In un lontano futuro, l'umanità lotta contro uno spietato nemico con strategie poco efficaci ma un numero apparentemente illimitato di truppe. Su un piccolo pianeta, gli uomini sono riusciti a respingere gli invasori usando un'avanzata tecnologia per proteggere i nuclei energetici disperatamente desiderati dagli alieni. Uno dei generali si è offerto volontario per essere caricato nel computer e assistere la colonia in un eventuale ritorno degli alieni.

In questo momento sono inoltre disponibili altre offerte oltre al gioco gratis PC di oggi, sull'Epic Games Store. Potete infatti trovare ben due capitoli della saga di Star Wars al prezzo di 23.99€. Parliamo di Squadrons e Jedi: Fallen Order. Non dimenticate inoltre che potete ottenere anche uno sconto di 10 euro (monouso) su qualsiasi acquisto superiore a 15 euro (giochi in offerta compresi).

La carta regalo che "nasconde" il gioco gratis di domani suggerisce il gioco che sarà reso disponibile. Quale potrebbe essere? Sarà quello suggerito dalla lista scoperta recentemente, che ha predetto correttamente i primi quattro giochi?