Gotham Knights: nuovi costumi alternativi svelati tramite alcuni gadget

Andy Gagnon, senior level designer di Gotham Knights, ha condiviso delle immagini dedicate ad alcuni gadget regalati da WB Games Montreal ai propri sviluppatori. Grazie a queste, è possibile scoprire alcuni costumi alternativi per i personaggi del gioco dedicato all'universo DC. Potete vedere le immagini in calce, tramite il tweet di @ArkhamVideos.

Come saprete, Gotham Knights ci riporta nella città dell'Uomo Pipistrello: non ci sarà Batman, però, a salvare la situazione. Il giocatore vestirà i panni di Nightwing, Robin, Batgirl e Red Hood che hanno colmato il vuoto del loro "maestro". Ogni personaggio, pur avendo un estetica di partenza mostrata nel primo trailer, avrà tutta una serie di costumi da indossare, come ben insegnano Marvel's Spider-Man di Insomniac e Marvel's Avengers di Square Enix/Crystal Dynamics. I fan dei fumetti, dopotutto, apprezzano la possibilità di personalizzare i personaggi con i costumi più famosi apparsi negli albi.

Gotham Knights, vi ricordiamo, è un gioco pensato soprattutto per la cooperativa, ma non si tratta di un game as a service, a differenza del già citato Marvel's Avengers. Si tratta di una classica avventura d'azione open world.

Tutto ciò che sappiamo, per il momento, è che sarà rilasciato nel 2021 per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, ma non abbiamo una finestra di lancio precisa. Speriamo di ricevere più informazioni in merito nei prossimi mesi. Perlomeno, sappiamo che Gotham Knights ha un open world dinamico e in evoluzione.