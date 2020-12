Cyberpunk 2077: CD Projekt potrebbe finire in tribunale a causa del gioco

CD Projekt potrebbe finire in tribunale per colpa di Cyberpunk 2077. Questo è quanto emerge da un report del New York Times, il quale afferma che Mikołaj Orzechowski, avvocato attivo a Varsavia e investitore di CD Projekt, ha recentemente segnalato l'intenzione di aprire una class action contro la compagnia.

L'avvocato afferma infatti che vi è possibilità che la compagnia abbia "commesso un crimine secondo l'Art. 286 del Codice Penale" che si occupa delle "false dichiarazioni con lo scopo di ottenere benefici finanziari". Orzechowski ha affermato che chiunque voglia unirsi alla causa legale per Cyberpunk 2077 è libero di contattarlo.

CD Projekt, dopotutto, ha più volte affermato che le versioni PS4 e Xbox One erano "sorprendentemente buone" parlando agli investitori. Ovviamente si trattava di affermazioni false e le conseguenze sono state ben visibili, con regolare calo del valore delle azioni.

Cyberpunk 2077 è in pessime condizioni su old-gen ed è addirittura stato rimosso dal PlayStation Store. Sia Sony che Microsoft, dopo alcuni giorni di incertezza, hanno dato il via a una campagna di rimborsi speciale.

La situazione è difficile e di certo per CD Projekt RED si prospetta un lungo periodo di lavoro, sia per risollevare Cyberpunk 2077, sia per riottenere la fiducia dei giocatori.