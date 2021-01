Indiana Jones "appartiene a una Xbox", scherza l'account ufficiale di Microsoft

Il nuovo Indiana Jones sviluppato da Bethesda sta già facendo parlare tanto di sé. La cosa che turba maggiormente i possessori di PlayStation 5 è il fatto che il gioco possa essere un'esclusiva Xbox e PC. L'account Twitter ufficiale di Xbox non aiuta a stemperare gli animi: in queste ore ha postato un "Questo gioco appartiene a una Xbox!" citando da una parte una delle più famose frasi pronunciate da Indy e dall'altra strizzando l'occhio a tutti i suoi fan che immediatamente hanno pensato all'esclusiva sul gioco.

In realtà questa semplice frase non basta a confermare un bel nulla, se non a ribadire che il gioco arriverà su Xbox. Ma questa era una cosa più che scontata. Ci sembra strano, infatti, che Microsoft e Disney scelgano una maniera così informale per annunciare pubblicamente questo genere di accordo, oltretutto a poche ore dall'annuncio ufficiale di Indiana Jones dei Machine Games.

È vero che c'è la possibilità che in questo momento Microsoft non possa annunciare nulla legato a Bethesda, dato sta finalizzando l'acquisizione del publisher, ma molto più probabile che si tratti semplicemente di una citazione dei film, usata in maniera molto furba dai social manager di Xbox.

Comunque vada l'accordo tra Microsoft e Bethesda creerà sempre dei dubbi, che speriamo vivamente le due compagnie vorranno dirimere con chiarezza dopo l'annuncio. Anche perché tra world premiere, console exclusive, console first e tutte queste superfetazioni marketing, adesso arrivano anche gli account ufficiali a fare confusione. E non ne sentivamo la necessità.