Dragon Ball: il cosplay di Goku al femminile da miyu_ameya è strabiliante

Torniamo al buon vecchio Dragon Ball con il nuovo cosplay di Goku da parte di miyu_ameya, che ha la particolarità di essere una donna, cosa che dà al personaggio un tocco decisamente diverso da quello a cui siamo abituati.

La cosplayer in questione è anche decisamente fornita di attributi femminili, cosa che rende il contrasto ancora più bizzarro rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare da un normale cosplay di Goku, che di fatto in questo caso si presenta in versione del tutto femminile.

Nonostante questo, il costume è sicuramente ben riprodotto, mentre per il resto bisogna usare un po' di fantasia... oppure no, e godersi semplicemente il risultato per quello che è.

La Goku di miyu_ameya è insomma decisamente strabiliante, come direbbe una persona alquanto vicina al personaggio in questione, e non è peraltro l'unica occasione in cui è capitato di vedere trasformazioni del genere nell'ambito dei cosplay.

Qualche tempo fa, per esempio, avevamo segnalato il cosplay di una Saiyan girl di moonchild_77, anche questa piuttosto fuori dagli schemi ma ugualmente apprezzabile. Per quanto riguarda gli altri cosplay pubblicati di recente, ricordiamo la doppietta da parte di Shirogane_sama con Asuka e Tifa, oltre al cosplay di Misty di Win-winry liberamente tratto da Pokémon.