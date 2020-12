Super Nintendo World, un tour del parco con Miyamoto nel Direct di presentazione

Super Nintendo World è stato presentato in via ufficiale la notte scorsa, con un Nintendo Direct appositamente organizzato dal parco tematico in questione, in apertura il 4 febbraio 2021 in Giappone, che ha mostrato un tour virtuale in compagnia di Shigeru Miyamoto.

Il Super Nintendo World è un parco tematico costruito all'interno degli Universal Studios Japan, al momento presente solo in Giappone ma destinato ad avere poi delle succursali in varie parti del mondo come USA e altre aree asiatiche e rappresenta una sorta di ricostruzione dal vero del Regno dei Funghi di Super Mario, con tutti gli annessi e connessi.

In occasione della conclusione dei lavori (o almeno del grosso di questi), Shigeru Miyamoto in persona si è recato nel parco per registrare questo video di presentazione, in cui il leggendario game designer, creatore di Mario e degli altri titoli storici di Nintendo, illustra in prima persona il funzionamento di varie attrazioni, oltre ad accompagnarci in un tour virtuale.

Oltre a presentare una ricostruzione alquanto convincente delle strutture e delle ambientazioni tipiche della serie, con tanto di animatroni e vari elementi mobili, Super Nintendo World consente anche un certo grado di interazione con le attrazioni attraverso l'uso della Power Up Band, ovvero una sorta di orologio a tema Mario che si connette ad alcun elementi dello scenario comportando varie azioni effettuabili.

La Band si connette anche allo smartphone, fornendo ulteriori informazioni e trasformando praticamente l'esperienza di visita del parco in una sorta di videogioco nel mondo reale. Tra le attrazioni più interessanti c'è peraltro il Mario Kart AR, come mostrato in occasione dell'annuncio dell'apertura a febbraio.

Dopo aver visto il parco tematico in azione nel suo periodo di costruzione, possiamo dunque apprezzare il funzionamento di varie attrazioni e in un certo senso visitare il parco insieme a Miyamoto in questo tour virtuale di presentazione, visibile nel video riportato qui sopra.