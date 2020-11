Super Nintendo World apre a febbraio, tante nuove immagini di Mario Kart AR

Nintendo e Universal hanno deciso di aprire il parco di divertimenti Super Nintendo World il prossimo 4 febbraio 2021, circa un mese prima della data prevista. Per festeggiare l'evento le due compagnie hanno pubblicato tante nuove immagini di Mario Kart AR e delle altre attrazioni che caratterizzano il parco.

Da queste immagini possiamo scoprire che la giostra dedicata a Mario Kart sarà su rotaie, una cosa che impedirà di cadere anche nel caso in cui si affronterà la temibile Rainbow Road. Tutte le attrazioni, oltre ad essere ispirate nel design e nei colori ai personaggi del Regno dei Funghi, sfrutteranno diverse tecnologie per rendere ancora più simile l'esperienza del parco a quanto visto nei videogiochi.

Per esempio le montagne russe di Mario Kart saranno ambientate all'interno del Castello di Bowser, ma sfrutteranno la Realtà Aumentata per garantire alcuni elementi di gioco aggiuntivi. Ogni persona che salirà sulla giostra sarà dotata di visore AR e i kart avranno anche la possibilità di muoversi sul loro asse, probabilmente per evitare proiettili o cose di questo genere. La giostra sembra essere dotata di due binari paralleli, una cosa che fa pensare alla possibilità di avere delle sfide 1 contro 1.

La location sarà, ovviamente, ricca di riferimenti ai giochi, come i trofei di Mario Kart o le tipiche porte che proteggono l'arcinemico di Mario.

Per quanto riguarda le misure di sicurezza igieniche, la giornalista Kurumi Mori ha detto che le compagnie saranno particolarmente attente a far osservare le distanze e a sanificare gli oggetti toccati.

Cosa ve le pare? Vi piacerebbe avere qualcosa di simile vicino a casa?