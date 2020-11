Cyber Monday di MediaWorld: FIFA 21, Switch Lite, iPhone e Demon's Souls in sconto

Dopo il Black Friday arriva il Cyber Monday, un giorno dedicato esclusivamente alle offerte sulla tecnologia. Per il Cyber Monday 2020 Mediaworld ha pensato a tanti sconti sui videogiochi e le console più recenti, come per esempio FIFA 21, Swtch Lite e Demon's Souls. Ma non solo, ci sono anche PC, iPhone e molto altro.

A questo indirizzo potete trovare tutte le offerte.

Tra le offerte più interessanti troviamo FIFA 21 per PS4 a 39,99 euro con la possibilità di effettuare l'upgrade a PS5, Ring Fit Adventure + Ring Con a 69,99 euro, Super Mario 3D All-Stars a 44,99 euro e Animal Crossing: New Horizons sempre a 44,99 euro.

Tra le console e gli accessori segnaliamo Switch Lite in varie colorazioni a 189 euro, Nintendo Switch a 299 euro, il gamepad Astro C40 wireless a 159,99 euro o il DualSense a 69 euro.

Anche i primi giochi per PS5 hanno un piccolo sconto: Demon's Souls è proposto a 74,99 euro, Assassin's Creed Valhalla a 69,99 euro, Godfall a 67,99 euro e CoD: Black Ops Cold War a 72,99 euro. A questo indirizzo potete trovare tutte le offerte.

Tra gli altri oggetti di tecnologia in saldo segnaliamo l'Apple iPhone SE 128GB nero a 459 euro, l'iPhone 12 64GB a 879 euro o lo Xiaomi Redmi Note 8T da 64GB a 139,99 euro. A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte.

Poi ci sono TV, PC portatili e molto altro. È consultabile tutto a questo indirizzo.

