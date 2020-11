Xbox: Microsoft registra Impossibile Quiz, nuovo gioco per famiglie in arrivo?

Microsoft ha registrato il 26 novembre il patentino di un nuovo gioco: Impossibile Quiz. Nonostante non ci siano maggiori informazioni su questo progetto, si tratta di una cosa che fa pensare al fatto che un nuovo gioco per famiglie sia in arrivo su Xbox e PC.

Il nome è lo stesso di un piccolo quiz disponibile sul Microsoft Store di Windows, una cosa che potrebbe far pensare al fatto che la compagnia di Redmond abbia comprato questa licenza per includerla all'interno della propria offerta ludica.

Certo, non sarebbe l'acquisizione che in tanti auspicano e che Aaron Greenberg continua ad anticipare con ricci vari, ma potrebbe essere comunque il modo per espandersi in un settore come quello dei gioci per famiglie dalle tante possibilità non ancora esplorate.

Comunque si tratta di un nuovo gioco registrato da Microsoft e presto dovremmo vedere a cosa porterà questo nuovo patentino. Parlando di esclusive Xbox, 343 Industries ha detto quando arriveranno nuove informazioni di Halo Infinite.