Genshin Impact, il nuovo personaggio Zhongli si presenta in un video di gameplay

In questo ore MiHoYo ha pubblicato un nuovo video di gameplay del popolare action RPG Genshin Impact. Questo video presenta il nuovo personaggio, Zhongli The Listener, e lo mostra in azione.

Si tratta del secondo video dedicato a Zhongli: il primo era più incentrato sulla sua storia di questo affascinante combattente del Wangsheng Funeral Parlor, mentre adesso ci si concentra sulle sue capacità di lottatore.

Da quanto possiamo vedere Zhongli potrà evocare un enorme meteorite Geo in grado di incenerire tutti i nemici. La sua arma principale è la lancia e le sue combo sono letali e spettacolari, nonostante il personaggio mantenga sempre una totale compostezza e freddezza nei suoi atteggiamenti.

Nonostante il focus sia sul combattimento, impariamo nuove cose sul background di Zhongli, come il fatto che lotta per "difendere e mantenere sicuro il suo approdo" e il fatto che abbia appena firmato in nuovo contratto che lo porterà ad intervenire con più decisione nelle vicende.

Cosa ve ne pare di questo personaggio?