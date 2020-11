Genshin Impact: il nuovo trailer presenta il nuovo personaggio Zhongli

MiHoYo ha pubblicato oggi un nuovo trailer di Genshin Impact, il popolare action RPG per PC, PS4 e mobile. Il nuovo video è incentrato su Zhongli, il nuovo e misterioso personaggio che sarà introdotto presto nel gioco.

Zhongli viene descritto come "il misterioso consulente della Wangsheng Funeral Parlor. Bello, elegante e straordinariamente istruito." Un po' come tutti noi di Multiplayer.it, ci verrebbe da dire.

"Anche se nessuno sa da dove provenga, Zhongli è un maestro della cortesia e delle regole. Dal suo posto al Wangsheng Funeral Parlor esegue ogni sorta di rituali".

Cosa ve ne pare del personaggio? E della sua descrizione? Recentemente Genshin Impact si è aggiornato alla versione 1.1 e noi gli abbiamo dedicato un corposo speciale. Abbiamo pubblicato anche un notevole cosplay di Alodia che interpreta Lisa: cosa ne dite?

Genshin Impact è disponibile per PS4, PC, iOS e Android, mentre la versione per Nintendo Switch e Ps5 sarà disponibile a breve, anche se non si sa ancora quando.